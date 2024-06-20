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Культура

Книгу о трудах Анатолия Елизарова презентовали в Пскове

Презентация книги «Предчувствие неизбежного. Очерк творческого пути А.Н. Елизарова» состоялась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Её написали старший научный сотрудник отдела хранения музейных фондов Псковского музея-заповедника Ирина Галицка и вдова заслуженного художника Российской Федерации Анатолия Елизарова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Презентация книги «Предчувствие неизбежного. Очерк творческого пути А.Н. Елизарова» состоялась в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника.

«К великому сожалению, многое из того, что сделал Анатолий Николаевич, уже исчезло. Сбиты фрески, заменены басменные оклады, находящиеся в псковских церквях – все течет, все изменяется. Именно поэтому одной из главных наших задач стало собрать то, что сделано мастером, зафиксировать все это, чтобы сохранить его наследие», – отметила Ирина Галицкая.

На презентации присутствовали друзья, знакомые, коллеги и ученики мастера. Начальник Древлехранилища Псковского музея-заповедника Наталья Родникова также поприветствовала гостей, поблагодарила коллег за издание книги и рассказала о своём знакомстве с матерью художника Прасковьей Ивановной. Также она подчеркнула необходимость создания фонда, посвященного трудам А.Н. Елизарова, в Древлехранилище Псковского музея.

Среди гостей был секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, который отметил особенную значимость трудов художника, важность освещения и увековечивания его наследия.

Добавим, что Анатолий Николаевич Елизаров – пскович, создатель раки святых Серафима Саровского и Кирилла Белозерского, светильников экспозиционных залах Государственного исторического музея и многих других работ. За свою деятельность он был удостоен ордена Руской православной церкви преподобного Андрея Рублёва III степени и золотой медали Союза художников России «Традиции. Духовность. Мастерство».

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