В День памяти и скорби «Единая Россия» проведёт акцию «Свеча памяти»

10:16, 21 июня 2024, ПАИ

Инсталляцию, посвящённую началу Великой Отечественной войны, выложат из тысяч зажженных свечей в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в Москве. В акции примут участие ветераны, участники спецоперации, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме, активисты МГЕР и движения «Волонтеры Победы». Об этом сообщает сайт ER.ru.

В Псковской области в ночь с 21 на 22 июня в городах воинской славы – Пскове и Великих Луках зажгутся «Огненные картины войны», посвященные Дню памяти и скорби. Активисты местных отделений «Единой России», молодогвардейцы и «Волонтеры Победы», общественники начнут рисовать и выкладывать картины 21 июня вечером. Жители могут присоединиться к зажжению свечей с 20:00», – рассказал корреспонденту ПАИ секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

«В Пскове местом для создания картины выбрана площадь Героев-десантников у подножия памятника освободителям. Во время акции из свечей будет создана картина, изображающая Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове и символы зенитных орудий, составляющие единое целое композиции. В Великих Луках с помощью свечей будет создан силуэт Героя Советского Союза Александра Матросова на одноименной площади в центре города», – подчеркнул Александр Козловский.

Одну из самых больших «огненных картин» – из 30 тысяч свечей – создадут в Казани. Активисты партии и «Волонтеры Победы» выложат портрет Героя Советского Союза, лётчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Молодогвардейцы и единороссы пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. Участие в акции примет Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков.

В Махачкале из 20 тысяч свечей изобразят водружение Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей. В Саратове на Соколовой горе представят «Связь поколений»: из 15 тысяч свечей выложат образы советского и современного воинов у Вечного огня.

В Луганске из тысяч свечей создадут изображение монумента «Родина-мать». «Огненные картины» появятся на Саур-Могиле в ДНР. На площади Победы в Калуге и перед Огнём Вечной Славы в Ставрополе появятся изображения ордена Отечественной войны; на площади Победы в Кызыле – Вечного огня; у монумента «Узел памяти» в Магадане – ордена Победы.

«Огненные картины» выложат у стелы «Город воинской славы» в Грозном, на площади Комсомольцев в Орле, на площади Победы в Туле, в сквере Победы у монумента боевой и трудовой доблести в Ижевске. В Новгородской области свечи зажгутся в городах воинской славы и трудовой доблести – в Великом Новгороде, в Старой Руссе, в Боровичах.

Во всех городах и посёлках ХМАО – Югры несколько тысяч огней зажгут в парках Победы и на мемориальных комплексах. В Урае из свечей выложат композицию «Урай помнит» и звезду. «Огненную картину» создадут и в Ханты-Мансийске.

В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим героям под метрономом активисты «Единой России» прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах организуют показ фильма «Судьба человека».

Акции памяти в 40 странах мира проведут активисты движения «Волонтеры Победы». В том числе в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.