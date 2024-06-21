Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с автомобилем реанимации в Опочке
Столкновение автомобиля ВАЗ-2105 и автомобиля реанимации произошло на перекрёстке улиц Романенко и Механизаторов в Опочке, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительной информации, водитель легковушки не пропустил реанимационную машину, которая ехала на вызов к ребёнку.
В результате ДТП пострадал 40-летний водитель ВАЗа, его госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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