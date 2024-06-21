Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с автомобилем реанимации в Опочке

10:40, 21 июня 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля ВАЗ-2105 и автомобиля реанимации произошло на перекрёстке улиц Романенко и Механизаторов в Опочке, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации, водитель легковушки не пропустил реанимационную машину, которая ехала на вызов к ребёнку.

В результате ДТП пострадал 40-летний водитель ВАЗа, его госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.