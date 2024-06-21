Ещё семь электрозарядных станций появится в Псковской области

11:19, 21 июня 2024, ПАИ

Ещё семь электрозарядных станций появится в Псковской области. Их планируют установить в Пскове, Великих Луках и Себежском районе. Соглашения с инвесторами уже заключены, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Компании, устанавливающие станции, смогут получить компенсацию расходов на создание зарядной инфраструктуры для электромобилей. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 19 млн рублей.

Сейчас в регионе есть пять электрозарядных станций.

О том, какие перспективы ждут электромобили в Псковской области, читайте в специальной статье ПАИ здесь.