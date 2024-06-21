Память миллионов жертв Великой Отечественной войны почтят в Псковской области 22 июня

14:23, 21 июня 2024, ПАИ

Память миллионов жертв Великой Отечественной войны почтят в Псковской области 22 июня, в День памяти и скорби.

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, в которой погибло 26,6 миллиона советских граждан, большая часть – мирные жители.

В этот день страна скорбит по всем, кто ценой жизни защищал Отечество и стал жертвой нацистского геноцида.

В 2023 году при президенте России был создан Национальный центр исторической памяти. Его задача – сохранять и защищать историческую память и культуру, традиционные духовно-нравственные ценности страны, реализовывать общественно значимые проекты.

Центр консолидирует усилия по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории.

Добавим, что в преддверии Дня памяти и скорби АНО «Диалог Регионы» провело исследование общественного мнения. По результатам опроса 90 % россиян признают геноцидом действия нацистов и их пособников относительно населения СССР в период Великой Отечественной войны. 82 % респондентов считают важным поддерживать значимость даты 22 июня на государственном уровне и проводить памятные мероприятия. 79 % россиян в День памяти и скорби чтят память жертв Великой Отечественной войны, вспоминают о подвиге старшего поколения. 77 % опрошенных знают, в чём заключался план «Барбаросса», а ещё 46 % знают про план «Ост».

Отметим, изучение общественного мнения проводилось 17 июня 2024 года в Сети методом River Sampling среди 1 200 россиян старше 18 лет.