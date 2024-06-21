Почти 20 тонн фруктов не пропустили через границу в Псковской области
19,8 тонны свежих манго, авокадо, маракуйи из Кот-д’Ивуара, Кении, Колумбии и Перу не пропустили через границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фрукты следовали из Латвии в Москву.
Сотрудник ведомства установил, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью.
Ввоз фруктов на территорию России запрещён.
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