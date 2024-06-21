Около 400 тревожных сигналов отработали псковские росгвардейцы за неделю

13:27, 21 июня 2024, ПАИ

Около 400 тревожных вызовов с охраняемых объектов поступило за минувшую неделю в дежурную службу вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

По итогам работы сотрудники управления передали полицейским за совершение административных правонарушений 56 человек.

В частности, 20 июня при выезде в торговый комплекс «Лента» росгвардейцы задержали 44-ленего мужчину, который похитил две бутылки ликёра.