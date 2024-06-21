О причинах рака кожи и эффективных способах лечения расскажет врач в программе «Анамнез»

13:16, 21 июня 2024, ПАИ

Заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша станет гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июня.

Какое место занимает рак кожи среди всех онкозаболеваний в Псковской области? Молодеют ли эти онкозаболевания? Как их не пропустить и в каких случаях следует незамедлительно обращаться к врачу? У кого повышен риск развития меланомы?

Об этом и многом другом – в прямом эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.