Количество выданных карантинных сертификатов увеличилось в Псковской области

13:49, 21 июня 2024, ПАИ

С начала 2024 года в Псковской области выдали в 4,7 раза больше карантинных сертификатов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, с начала года в регионе выдали 126 карантинных сертификатов на вывоз партий семенного и продовольственного картофеля весом 2,7 тысячи тонн из карантинной фитосанитарной зоны, а за период 2023 года – 27 сертификатов весом 480,5 тонны.

«Государственными инспекторами ведомства все партии подкарантинной продукции были досмотрены, отобранные образцы направлены на фитосанитарную экспертизу, после получения заключения о карантинном фитосанитарном состоянии на них были оформлены карантинные сертификаты», – отметили специалисты Россельхознадзора.