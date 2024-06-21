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Общество

Количество выданных карантинных сертификатов увеличилось в Псковской области

С начала 2024 года в Псковской области выдали в 4,7 раза больше карантинных сертификатов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, с начала года в регионе выдали 126 карантинных сертификатов на вывоз партий семенного и продовольственного картофеля весом 2,7 тысячи тонн из карантинной фитосанитарной зоны, а за период 2023 года – 27 сертификатов весом 480,5 тонны.

«Государственными инспекторами ведомства все партии подкарантинной продукции были досмотрены, отобранные образцы направлены на фитосанитарную экспертизу, после получения заключения о карантинном фитосанитарном состоянии на них были оформлены карантинные сертификаты», – отметили специалисты Россельхознадзора.

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