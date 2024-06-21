Учения по пресечению теракта провели в Псковской области
Командно-штабные учения по пресечению террористического акта провели в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФСБ России.
К мероприятиям присоединились сотрудники УФСБ, Управления Росгвардии, УМВД, ГУ МЧС России, УФСИН, Пограничного управления и органов исполнительной власти.
Предполагалось, что диверсионно-разведывательная группа проникла в аэродром для совершения террористического акта.
Все цели учений были достигнуты, а приобретённый опыт будет учтён при дальнейшей работе, подчеркнул руководитель оперативного штаба – начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев.
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