Учения по пресечению теракта провели в Псковской области

13:54, 21 июня 2024, ПАИ

Командно-штабные учения по пресечению террористического акта провели в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФСБ России.

К мероприятиям присоединились сотрудники УФСБ, Управления Росгвардии, УМВД, ГУ МЧС России, УФСИН, Пограничного управления и органов исполнительной власти.

Предполагалось, что диверсионно-разведывательная группа проникла в аэродром для совершения террористического акта.

Все цели учений были достигнуты, а приобретённый опыт будет учтён при дальнейшей работе, подчеркнул руководитель оперативного штаба – начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев.