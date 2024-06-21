Псковичи стали призёрами окружного первенства по пляжному волейболу

14:27, 21 июня 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» Кирилл Виговский и Святослав Зюсько стали серебряными призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по пляжному волейболу среди юношей до 15 лет. Соревнования завершились в Великом Новгороде сегодня, 21 июня, сообщил корреспонденту ПАИ председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Первое место на соревнованиях заняла команда спортивного клуба «Актив» из Великого Новгорода, вторым стали псковичи, а замкнули тройку лидеров волейболисты из Петрозаводска.

Отметим, что команды, занявшие первое и второе места на соревнованиях, получили путёвки на первенство России по пляжному волейболу.

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