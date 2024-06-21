До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 22 июня
Переменная облачность ожидается в Псковской области 22 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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