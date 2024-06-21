До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 22 июня

14:46, 21 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 22 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.

Атмосферное давление будет низким.