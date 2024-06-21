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Общество

До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 22 июня

Переменная облачность ожидается в Псковской области 22 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 22 июня. Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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