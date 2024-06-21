Более десяти предприятий Псковской области стали партнёрами проекта «Билет в будущее»

15:24, 21 июня 2024, ПАИ

Более десяти предприятий присоединилось к участию в проекте «Билет в будущее» для проведения экскурсий и мастер-классов для школьников Псковской области 6–11-х классов, сообщили ПАИ организаторы проекта.

Партнёрами проекта стали предприятии Пыталовского, Плюсского, Гдовского, Бежаницкого, Невельского, Новоржевского и Новосокольнического районов, среди которых ООО «Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Плюсский промышленный комбинат», ООО «Гдов молоко», ОАО «РЖД», ОАО «Красное знамя» и другие.

«Ежегодно к работе присоединяются партнёры-работодатели. Благодаря проекту «Билет в будущее» школьники узнают о востребованных в их районе профессиях и знакомятся с условиями труда на конкретных предприятиях», – отметила региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

Напомним, региональными партнёрами уже являются АО «Псковский хлебокомбинат», завод «М-Конструктор», ООО «Псков-Полимер», ЗАО «Славянка» (торговая марка Truvor). Они организуют промышленные экскурсии и мастер-классы, на которых школьники могут познакомиться с технологическим процессом на производствах разных типов и техническим оснащением, а также попробовать свои силы в профессии.