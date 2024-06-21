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Общество

Герман Греф: Только россиянам массово доступна оплата по биометрии

Россия – единственная страна в мире, массово использующая технологию биометрии для обычных транзакций. При этом для распознавания биометрических данных используется отечественное программное обеспечение. Об этом рассказал председатель правления Сбера Герман Греф в документальном фильме, который создали специально к годовому общему собранию акционеров (ГОСА), пишет ng.ru.

Фото: пресс-служба Сбера

Летом 2023 года Сбер первым в России запустил проект по оплате по биометрии для массового пользователя. В настоящий момент в стране размещено порядка 600 тысяч терминалов, принимающих оплату по биометрии – «оплату улыбкой» со SberPay. В конце года их будет уже более миллиона.

Из всех работающих терминалов в мире около 30–33 % находятся в России. Таким образом, Россия стала единственной страной в мире, где оплата по биометрии стала доступна массово – буквально всему населению страны. К сервису подключились уже 30 миллионов клиентов Сбера. При этом ежедневно по 50 тысяч человек подключаются и пробуют это метод оплаты.

«Как показывает практика, уходит два-три года на то, чтобы люди осознали, насколько это удобно, и начали это массово применять», – отметил Герман Греф. Он считает, что через пару лет появятся миллионы терминалов и этот опыт будет также абсолютно консистентным как в Москве, так и в любом маленьком населённом пункте России.

Напомним, что в этом году Сбер впервые подвёл итоги с помощью оригинального документального фильма, посвящённого людям, меняющим мир вместе со Сбером. В декабре прошлого года компания представила новую трёхлётнюю стратегию, в основе которой – человекоцентричная модель бизнеса. В фильме показано восемь мини-новелл, повествующих о том, как Сбер и сервисы, входящие в экосистему, помогают россиянам.

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