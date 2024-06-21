Семейный турнир по пляжному волейболу пройдёт в Пскове

15:38, 21 июня 2024, ПАИ

Семейный турнир по пляжному волейболу пройдёт на центральном пляже Пскова 29 июня, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие семейные команды, в состав которых войдут один ребёнок 2009 года рождения и младше, а также два родителя. В поле играют двое, однако в любой момент можно произвести замену. Турнир начнётся в 10:00. Организаторы определят систему розыгрыша позднее, в зависимости от количества участников.

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями, а также им вручат подарки.

Заявки для участия в соревнованиях можно подать до 28 июня. Команды без предварительной заявки не смогут участвовать в состязаниях.

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