Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучане вышли на первое место Молодёжной футбольной лиги

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», вышли на первое место Молодёжной футбольной лиги Северо-Запада. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФК «Луки-Энергия».

Великолучане вышли на первое место молодёжной футбольной лиги. Фото: пресс-служба клуба «Динамо-Вологда»

В третьем матче соревнований, который прошёл сегодня, 21 июня, «Экспресс» на домашнем стадионе обыграл спортшколу «Ленинградец» – 2:0. Голы на свой счёт записали Геннадий Никитин и Дмитрий Кричун.

На старте сезона великолукские футболисты одержали три победы из трёх. В перовой игре «Экспресс» обыграл спортшколу из Петрозаводска, а во второй выиграл у команды «Динамо-Вологда». Таким образом, местные футболисты занесли себе в актив девять очков и вышли на первое место в таблице, опережая своего ближайшего преследователя – спортшколу №5 из Калининграда на два очка. Кстати, следующий матч местные футболисты проведут в гостях против калининградских спортсменов. Встреча состоится 2 июля

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июня 2024

Великолучане вышли на первое место Молодёжной футбольной лиги
21 июня 2024

Семейный турнир по пляжному волейболу пройдёт в Пскове
21 июня 2024

Псковичи стали призёрами окружного первенства по пляжному волейболу
21 июня 2024

В УЕФА не смогли объяснить, почему болельщиков с флагами РФ не пустили на матч Словения – Сербия
21 июня 2024

Псковичи вышли в полуфинал первенства СЗФО по пляжному волейболу
21 июня 2024

Итоги ежегодного турнира по стрельбе из лука подвели в Пскове
20 июня 2024

Псковичи стали победителями турнира на баскетбольном фестивале в Анапе
20 июня 2024

Семь спортсменов представят Псковскую область на первенстве России по лёгкой атлетике

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...