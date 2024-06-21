Великолучане вышли на первое место Молодёжной футбольной лиги

15:46, 21 июня 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», вышли на первое место Молодёжной футбольной лиги Северо-Запада. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФК «Луки-Энергия».

В третьем матче соревнований, который прошёл сегодня, 21 июня, «Экспресс» на домашнем стадионе обыграл спортшколу «Ленинградец» – 2:0. Голы на свой счёт записали Геннадий Никитин и Дмитрий Кричун.

На старте сезона великолукские футболисты одержали три победы из трёх. В перовой игре «Экспресс» обыграл спортшколу из Петрозаводска, а во второй выиграл у команды «Динамо-Вологда». Таким образом, местные футболисты занесли себе в актив девять очков и вышли на первое место в таблице, опережая своего ближайшего преследователя – спортшколу №5 из Калининграда на два очка. Кстати, следующий матч местные футболисты проведут в гостях против калининградских спортсменов. Встреча состоится 2 июля

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