В Пскове утвердили новый состав регионального правления Союза женщин России

16:16, 21 июня 2024, ПАИ

Новый состав регионального правления Союза женщин России утвердили на отчётно-выборной конференции реготделения движения сегодня, 21 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Это здорово, когда женщин в Псковской области объединяет не просто членство в организации, а общие дела. Пока наши мужчины отстаивают независимость нашей Родины, кто кроме нас будет в мирном городе делать добрые дела для того, чтобы помочь героям, их семьям, детям. В этом огромная сила Союза женщин России», – отметила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

В новый состав регионального правления 2024–2029 годов вошли Наталья Арсентьева, Елена Бибикова, Антонина Веселова, Татьяна Грызлова, Диана Деева, Валентина Донец, Кристина Калашникова, Ульяна Кулаченко, Наталья Никифорова, Марина Павлова, Ольга Потапова, Юлия Половецкая, Наталия Соколова, Снежана Потапова. Ревизором избрана Карина Лебедева.

Председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова подвела итоги за 2019–2024 годы. «Нас хорошо знают, нам доверяют и сотрудничают с нами как с организацией с большой историей», – отметила она.

Сейчас в региональное отделение Союза женщин России входит 404 женщины и 15 районных отделений. За пятилетний период участницы регионального отделения получили наибольшее количество медалей среди всех остальных регионов – 52.

Благодарственными письмами, почётными грамотами и медалями «Дочерям России» и «Дочерям Отчизны» наградили участниц движения. Кроме того, подписали хартию солидарности за возрождение, сохранение и защиту традиционных семейных ценностей.