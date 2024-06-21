Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эскизы ещё четырёх региональных наград утвердили в Псковской области

Заседание регионального Геральдического совета провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 21 июня. На встрече утвердили эскизы ещё четырёх региональных наград, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

  • Геральдический совет под председательством Губернатора утвердил эскизы четырех региональных наград
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Геральдический совет под председательством Губернатора утвердил эскизы четырех региональных наград
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Геральдический совет под председательством Губернатора утвердил эскизы четырех региональных наград
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Геральдический совет под председательством Губернатора утвердил эскизы четырех региональных наград
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области

Серию профессиональных наград продолжили звания «Заслуженный работник лесного хозяйства» и «Заслуженный юрист», отметил губернатор. «Мы стараемся сделать так, чтобы во всех ключевых сферах появились подобные награды как способ отметить многолетний и честный труд людей», – подчеркнул глава региона.

Все нагрудные знаки выполнили в едином стиле. Они имеют форму овального венка, а его верхнюю часть украшает герб региона. Награду для специалистов лесного хозяйства внизу продекорировали скрещенными дубовыми листьями из золотистого металла. Её будут вручать тем работникам отрасли, которые имеют личные заслуги в осуществлении и организации деятельности по сохранению и использованию лесов.

Нижнюю сторону нагрудного знака «Заслуженный юрист Псковской области» сделают из золотистого металла. Она будет изображать столп закона, символизирующий нерушимость и устойчивость законодательства. Это звание смогут получить представители сферы за заслуги в подготовке квалифицированных юридических кадров, повышении правовой культуры населения Псковской области, защите прав, свобод законных интересов граждан, укреплении законности и правопорядка, правотворческой деятельности.

В свою очередь, почётный знак «Курган Дружбы» будут вручать тем псковичам, которые проявили заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами-победителями в Великой Отечественной войне, в сохранении памяти о ней. Награду выполнят из томпака. Она будет представлять собой золотистую пятилучевую звезду с лучами. В поле медальона также будет золотистое изображение дуба.

В основе идеи знака лежит одно из ключевых памятных мероприятий, которым очень дорожат в регионе. Это традиционная ежегодная встреча в Себежском районе на границе России, Белоруссии и Латвии, подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, ещё утверждён эскиз ордена «За заслуги перед Псковской областью». Это будет высшая награда региона. Её смогут присвоить от имени органов исполнительной власти. Орден смогут получить россияне за заслуги в защите прав и свобод граждан, в социально-экономическом развитии Псковской области, укреплении законности, благотворительной деятельности и других общественно значимых сферах деятельности региона.

Это будет орден в форме золотистой восьмилучевой звезды с лучами, в её центре – накладной круглый медальон. В поле медальона будет золотистый накладной герб Псковской области. На оборотной стороне знака по окружности расположится надпись: «Потягнемъ за Отечество».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июня 2024

С целью проверки ИК-6 УФСИН России по Псковской области посетил прокурор региона
21 июня 2024

Вера Емельянова провела совещание по подготовке «Кургана Дружбы»
21 июня 2024

Причины появления рака кожи и способы его лечения обсудили в эфире «Серебряного дождя». Главное
21 июня 2024

Газопровод ввели в эксплуатацию в селе Славковичи Порховского района
21 июня 2024

Эскизы ещё четырёх региональных наград утвердили в Псковской области
21 июня 2024

Сухой фонтан запустили в Невеле
21 июня 2024

Псковский врач-онколог: Раз в три месяца необходимо осматривать кожу
21 июня 2024

Герман Греф: За два года система кибербезопасности Сбера не допустила ни одного сбоя

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...