Эскизы ещё четырёх региональных наград утвердили в Псковской области

17:16, 21 июня 2024, ПАИ

Заседание регионального Геральдического совета провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 21 июня. На встрече утвердили эскизы ещё четырёх региональных наград, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области







Серию профессиональных наград продолжили звания «Заслуженный работник лесного хозяйства» и «Заслуженный юрист», отметил губернатор. «Мы стараемся сделать так, чтобы во всех ключевых сферах появились подобные награды как способ отметить многолетний и честный труд людей», – подчеркнул глава региона.

Все нагрудные знаки выполнили в едином стиле. Они имеют форму овального венка, а его верхнюю часть украшает герб региона. Награду для специалистов лесного хозяйства внизу продекорировали скрещенными дубовыми листьями из золотистого металла. Её будут вручать тем работникам отрасли, которые имеют личные заслуги в осуществлении и организации деятельности по сохранению и использованию лесов.

Нижнюю сторону нагрудного знака «Заслуженный юрист Псковской области» сделают из золотистого металла. Она будет изображать столп закона, символизирующий нерушимость и устойчивость законодательства. Это звание смогут получить представители сферы за заслуги в подготовке квалифицированных юридических кадров, повышении правовой культуры населения Псковской области, защите прав, свобод законных интересов граждан, укреплении законности и правопорядка, правотворческой деятельности.

В свою очередь, почётный знак «Курган Дружбы» будут вручать тем псковичам, которые проявили заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами-победителями в Великой Отечественной войне, в сохранении памяти о ней. Награду выполнят из томпака. Она будет представлять собой золотистую пятилучевую звезду с лучами. В поле медальона также будет золотистое изображение дуба.

В основе идеи знака лежит одно из ключевых памятных мероприятий, которым очень дорожат в регионе. Это традиционная ежегодная встреча в Себежском районе на границе России, Белоруссии и Латвии, подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, ещё утверждён эскиз ордена «За заслуги перед Псковской областью». Это будет высшая награда региона. Её смогут присвоить от имени органов исполнительной власти. Орден смогут получить россияне за заслуги в защите прав и свобод граждан, в социально-экономическом развитии Псковской области, укреплении законности, благотворительной деятельности и других общественно значимых сферах деятельности региона.

Это будет орден в форме золотистой восьмилучевой звезды с лучами, в её центре – накладной круглый медальон. В поле медальона будет золотистый накладной герб Псковской области. На оборотной стороне знака по окружности расположится надпись: «Потягнемъ за Отечество».