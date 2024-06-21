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Герман Греф: За два года система кибербезопасности Сбера не допустила ни одного сбоя

Новые технологии, которые применяются для развития системы кибербезопасности Сбера, позволили сделать её одной из лучших в мире. За последние два года система не допустила ни одного сбоя. Об этом рассказал председатель правления Сбера Герман Греф в документальном фильме, который создали специально к годовому общему собранию акционеров (ГОСА), пишет ng.ru.

Фото: ПАИ

За последние два года Сбербанк стал самой атакуемой компанией мира, напомнил Герман Греф. «Это хорошая тренировка. Часто нам удаётся предотвратить хищения средств клиента не только в Сбере, но и в других банках», – сказал он и подчеркнул, что систему кибербезопасности Сбера разработала лучшая команда на рынке. «Команда, которая умеет реализовывать проекты мирового масштаба. И эта же команда в 2023 году запустила нашу фундаментальную генеративную большую лингвистическую модель GigaChat», – добавил Герман Греф.

По мнению председателя правления Сбера, сегодня необходимо инвестировать в искусственный интеллект, чтобы оставаться на рынке. «Мы определили для себя генеративные технологии искусственного интеллекта как наш самый большой приоритет, технологический приоритет. На их основе мы сегодня совершенствуем свои процессы, ускоряем написание кода, улучшаем клиентский опыт, и мы понимаем, что именно за этими технологиями стоит будущее», – подчеркнул Герман Греф.

Напомним, что сегодня состоялось годовое общее собранию акционеров (ГОСА) Сбера. На нём компания впервые подвела итоги с помощью оригинального документального фильма, посвящённого людям, меняющим мир вместе со Сбером. В декабре прошлого года компания представила новую трёхлётнюю стратегию, в основе которой – человекоцентричная модель бизнеса. В фильме показано восемь мини-новелл, повествующих о том, как Сбер и сервисы, входящие в экосистему, помогают россиянам.

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Герман Греф: За два года система кибербезопасности Сбера не допустила ни одного сбоя

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