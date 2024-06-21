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Общество

Сухой фонтан запустили в Невеле

Сухой фонтан запустили в Невеле, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Сухой фонтан запустили в Невеле. Фото здесь и далее из Telegram-канала Олега Майорова

«Благоустроенная территория с фонтаном сегодня получила старт в жизни нашего города», – отметил он.

В рамках запуска прошло первое массовое развлекательное мероприятие для детей «Приключение у фонтана».

Воспитанники детских садов Невеля рассмотрели фонтан, изобразили морские фигуры, познакомились с водяным, послушали песни и поучаствовали во флешмобах.

Напомним, фонтан появился благодаря победе в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

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