Сухой фонтан запустили в Невеле
Сухой фонтан запустили в Невеле, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.
«Благоустроенная территория с фонтаном сегодня получила старт в жизни нашего города», – отметил он.
В рамках запуска прошло первое массовое развлекательное мероприятие для детей «Приключение у фонтана».
Воспитанники детских садов Невеля рассмотрели фонтан, изобразили морские фигуры, познакомились с водяным, послушали песни и поучаствовали во флешмобах.
Напомним, фонтан появился благодаря победе в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».
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