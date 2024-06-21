Сухой фонтан запустили в Невеле

17:09, 21 июня 2024, ПАИ

Сухой фонтан запустили в Невеле, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.

«Благоустроенная территория с фонтаном сегодня получила старт в жизни нашего города», – отметил он.

В рамках запуска прошло первое массовое развлекательное мероприятие для детей «Приключение у фонтана».

Воспитанники детских садов Невеля рассмотрели фонтан, изобразили морские фигуры, познакомились с водяным, послушали песни и поучаствовали во флешмобах.

Напомним, фонтан появился благодаря победе в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».