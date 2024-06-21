Юлия Пожидаева: Человека очень волнует место, в котором он живёт

18:24, 21 июня 2024, ПАИ

О благоустройстве «Пентагона», сломанной остановке и детских площадках – в интервью c депутатом Псковской городской Думы по округу № 9 Юлией Пожидаевой.

– Два года назад мы с вами говорили о проблеме установки детских площадок во дворах. Эта тема по-прежнему актуальна?

– В одном из дворов поставили, в этом году запланированы ещё две. Одна есть у города и они готовы её установить на улице Народной, 47. И ещё одну – на территории так называемого «Пентагона» на улицах Коммунальной и Западной.

– Там же проблемный двор в плане благоустройства.

– Он был в катастрофическом состоянии. Не раз встречались с жителями. В 2019 году была подана заявка по программе ФКГС, в прошлом году начался ремонт этих дворов. Работы во дворах на Западной, 11 и Коммунальной, 52 выполнены в 2023 году – сделаны парковки, отремонтировано дорожное покрытие. Остались дворы на Коммунальной, 50, 52а и Западной, 9 и 9а. То есть у нас ещё четыре дома, дворы которых надо привести в порядок.

«Ещё бы в одном дворе»

– В конце мая прошёл контрольный выезд, туда приводили главу города?

– И Борис Андреевич [глава Пскова Борис Елкин. – ПАИ] был, и Александр Георгиевич Гончаренко – председатель гордумы, и Ирина Павловна Стаканова – председатель контрольно-счётной палаты, и представители городской администрации присутствовали. Глава города посмотрел и убедился, что состояние дорожного покрытия ужасное – там не то, что не проехать, проходить страшно. Борис Андреевич пообещал в этом году рассмотреть вопрос, чтобы всё-таки найти средства в бюджете и сделать хотя бы ещё один двор, чтобы был выезд с этой территории хотя бы по одной стороне. Что касается установки детской площадки на этой территории, она есть, её предоставляет Юрий Юрьевич Сорокин [директор ООО «Псков-Полимер», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов. – ПАИ]. Город готов её установить, но надо, чтобы собственники провели собрание и взяли эту площадку на баланс.

– И жильцы к этому готовы?

– На встрече присутствовало немало представителей из этих домов, были и председатели советов домов, и проблема была озвучена. И они планировали провести собрание, а управляющая компания подключиться к этой теме. То есть, если им нужна площадка, значит, они проведут собрание, возьмут её на баланс. Такая же ситуация по поводу детской площадки у дома на Народной, 47.

– А ваша борьба с пивными ларьками, которым вы объявляли войну?

– Это громко сказано. И пока всё глухо. Мне кажется, чем больше говорим, тем они быстрее растут просто в геометрической прогрессии. В очередной раз я задавала на комитете вопрос администрации по поводу того, как они формируют схему размещения нестационарных торговых объектов. Потому что всё-таки надо учитывать процент охвата населения этими видами услуг.

О восстановлении остановки

– Какие задачи в округе, кроме «Пентагона» планируете решить в ближайшее время?

– Больной вопрос с подрядчиком, который ремонтировал улицу Коммунальную. Была сломана остановка около дома на Коммунальной, 45. И на сегодняшний день там нет автобусной остановки. Этот вопрос мы уже не раз обсуждали с администрацией города. Они пообещали буквально в ближайшее время поставить остановку.

– Подрядчики её и сломали?

– Во время ремонта дороги, её уронили, она сломалась. Ещё весной я писала запрос в городскую администрацию по этому поводу. Ну должно быть людям хоть какое-то укрытие от ветра и дождя.

О дороге к рынку

Ещё надо решать вопрос с тротуаром вдоль дороги к рынку «Маяк» у домов 39, 41, 43 на Народной, которого просто нет, к тому же там оставляют транспорт. Пока в этом месте оперативно заделывают ямы.

Кроме того, необходимо решать вопрос с территорией вдоль Юбилейной, 48, 52. Машины заезжают через дворовую территорию по газонам, и автовладельцы ставят там машины. Вообще, конечно, по уму хорошо бы в этом месте организовать пешеходную зону, потому что как раз дети идут из школы в сторону Юбилейной. Эти дома строились ещё в советское время и не рассчитаны на такое количество машин, а людям теперь негде поставить машины. И там как раз есть такое местечко, это как бы газон, но он настолько заезжен, что на газон непохож. И там можно организовать парковку для местных жителей. Причём они попросили, чтобы сохранили деревья.

– Очередной раз убеждаюсь, что людей волнует прежде всего благоустройство.

– И это совершенно верно, люди выходят из дома и первое, что видят – их подъезд, их двор. А дальше уже город. Наш Псков теперь, конечно, не сравнишь с тем, который был десять лет назад. Но всё равно человека очень волнует место, в котором он живёт. И он хочет жить в комфорте, чтобы его двор был благоустроен, чтобы имелись парковочные места, а дети могли отдыхать рядом с домом.