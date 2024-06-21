С целью проверки ИК-6 УФСИН России по Псковской области посетил прокурор региона

18:22, 21 июня 2024, ПАИ

Исправительную колонию № 6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый Бор Себежского района) с проверкой посетил областной прокурор Андрей Мошков, а также представители областной прокуратуры и прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова и начальника ИК-6 Сергея Орлова сотрудники надзорного ведомства совершили обход коммунально-бытовых и административно-хозяйственных объектов учреждения: ШИЗО, ПКТ, ОСУОН, карантинного отделения, БПК, клуба, библиотеки, школы, жилых отрядов, столовой, медицинской части, поста видеоконтроля, производственной зоны.

Особое внимание во время посещения обращалось на медицинское обеспечение, качество питания, выполнение требований правил внутреннего распорядка, санитарное состояние, соблюдение трудового законодательства, организацию воспитательных и профилактических мероприятий, соблюдение пожарной безопасности. При обходе проводились беседы с осужденными на предмет наличия у них жалоб и заявлений, касающихся условий отбывания наказания. На все поступившие обращения были даны разъяснения в соответствии с действующими нормами.

В завершение визита состоялось подведение итогов, в ходе которого Андрей Мошков указал на неукоснительное соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в части создания надлежащих условий отбывания наказания, предоставления квалифицированной медицинской помощи, обеспечения прав и законных интересов отбывающих наказание. Стороны обсудили актуальные вопросы и выработали решения по устранению имеющихся недостатков.