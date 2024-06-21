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Происшествия

Пьяный водитель учинил ДТП в деревне Лавры

Нетрезвый водитель автомобиля Renault не справился с управлением, в результате машина опрокинулась в кювет. ДТП произошло в деревне Лавры (Печорский муниципальный округ). Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пьяный водитель учинил ДТП в деревне Лавры. Фото: «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель бранился и оказывал сопротивление, но все же был задержан и доставлен в отдел полиции.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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