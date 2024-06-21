Вопросы противодействия попыткам фальсификации истории Второй мировой войны рассмотрели участники онлайн-семинара в ПсковГУ

19:48, 21 июня 2024, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета прошёл II Международный научно-образовательный онлайн-семинар «История Второй мировой войны: противодействие попыткам фальсификации истории». Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества российского университетского консорциума изучения Второй мировой войны совместно с Витебским государственным университетом имени Петра Мироновича Машерова. Онлайн-семинар объединил участников федеральной программы «Приоритет-2030» – Псковский государственный университет и Южный федеральный университет, а также представителей Белорусского государственного университета, Благовещенского государственного педагогического университета, Петрозаводского государственного университета, Ставропольского государственного музея-заповедника.

«С 2021 года в ПсковГУ действует лаборатория, работа которой направлена на изучение истории войны, а также на создание научно-образовательного пространства. Его важнейшей задачей является вовлечение молодёжи в исследовательскую деятельность. И сегодня среди участников будут студенты, участвующие в молодёжной научно-образовательной лаборатории изучения Второй мировой войны. Для успешной реализации национальной и региональной научной повестки лаборатория ПсковГУ сделала шаг в сторону сетевой интеграции с Южным федеральным университетом и белорусскими партнёрами. Таким образом появилась сетевая научно-образовательная лаборатория «Российско-белорусский центр изучения Второй мировой войны». Доклады, которые сегодня прозвучат, основаны на подлинных источниках, архивных документах, что подтверждает цель нашей общей работы – противодействие искажению исторической правды о войне», – подчеркнула ректор Наталья Ильина.

Приветствуя участников семинара, проректор по научной работе Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Евгений Аршанский отметил, что годы войны наглядно показали людям истинный смысл таких слов, как безопасность, свобода, независимость.

«Мы сегодня не имеем права забывать о событиях тех дней во имя памяти тех, кто воевал, защищая нас, тех, кто отдал за нас жизнь. Сегодняшний семинар реализует целый ряд важных задач. В их числе сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодёжи в Республике Беларусь и Российской Федерации, продолжение коммуникаций в научном сообществе», – сказал Евгений Аршанский.

В рамках семинара прошёл прямой телемост с Брестом, где сейчас реализуется международная патриотическая акция «Эхо войны! Сохраним память вместе», направленная на активное вовлечение молодёжи в процесс увековечивания исторической памяти о Великой Отечественной войне и героизме советских воинов. В числе участников акции делегация ПсковГУ. Проректор по молодёжной политике вуза Светлана Воднева отметила, что цели онлайн-семинара и акции очень созвучны.

Участников мероприятия также приветствовала проректор по воспитательной работе Брестского государственного технического университета Наталья Яловая. Она рассказала об акции «Эхо войны! Сохраним память вместе» и подчеркнула, что тема семинара очень актуальна, так как предполагает обмен успешными практиками молодёжных научных исследований на основе архивных данных.

Участники онлайн-семинара обсудили вопросы, посвящённые трагическим страницам войны: истории оккупации, геноциду мирного населения, сущности и характеру зарубежных фальсификаций сведений об оккупационном режиме. По словам модератора мероприятия, заведующей лабораторией изучения событий Второй мировой войны и противодействия её фальсификации ПсковГУ Татьяны Хришкевич, сегодня исследование этой проблематики перестаёт быть делом отдельных университетов и исследовательских организаций.

«Изменить организационные подходы к созданию и развитию совместных международных научно-образовательных структур позволяет научная интеграция в рамках Союзного государства. Этому способствует не только исследовательская тематика, но и наша общая историческая память», – пояснила она.