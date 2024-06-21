Молодые реставраторы и дизайнеры отреставрируют объекты Печор в рамках всероссийского проекта «Истоки. Школа»

20:08, 21 июня 2024, ПАИ

С 24 по 28 июня состоится третий заезд проекта «Истоки. Школа» – «Школа реставраторов: наследие мастеров». В круглогодичном молодёжном образовательном центре «Истоки» в городе Печоры Псковской области, открытом при поддержке Росмолодёжи в 2023 году, образовательную программу освоят молодые дизайнеры, строители, архитекторы и реставраторы. Об этом ПАИ сообщили органиазторы.

В рамках программы заезда участники от 18 до 35 лет, студенты учреждений среднего профессионального и высшего образования на направлениях «дизайн», «строительство», «архитектура», «реставрация», «молодые реставраторы» смогут раскрыть свой творческий потенциал и получить уникальный опыт в рамках практических занятий на территории памятников истории и культуры города Печоры Псковской области, находящихся на стадии реставрации. Отдельным направлением программы станет поиск решений в вопросах адаптации и самореализации участников в профессиональной сфере.

«Мы хотим, чтобы участники центра «Истоки» понимали: тот опыт, который приобретают в наших заездах, они могут отточить прямо на площадке и увидеть результат своих идей и работы. Так, в прошлом году нам удалось реализовать предложение «истоковцев» 2022 года. Во время творческого заезда участники форума внесли идею украсить водонапорную башню и разработали концепцию граффити с изображением Александра Невского – это стало арт-объектом не только центра «Истоки», но и самого города Печоры», – подчеркнула руководитель программы «Роспатриот» Елена Беликова.

Отметим, в 2022 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодёжный историко-культурный форум «Истоки», а уже 5 июля 2023 года состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки».

В 2023 году участниками заездов центра «Истоки» в рамках форума «Истоки», а также всероссийского проекта «Истоки. Школа» стали более 1 300 человек со всей России. Среди них – военнослужащие СВО, участники всероссийского проекта служения «Твой герой» программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи.