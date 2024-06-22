Траурный митинг прошёл в Пскове

10:51, 22 июня 2024, ПАИ

Митинг памяти и скорби у памятного знака первым жертвам фашистской оккупации прошел на площади Ленина в Пскове сегодня, 22 июня, передает корреспондент ПАИ.

«Война была трагедией, но тем не менее она проявила все лучшее в народе – стойкость и мужество, единство и сплоченность перед лицом ненавистного врага, трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров и полководцев, воинскую доблесть и любовь к родине. Благодаря этим качествам мы смогли победить врага. В этот день как в никакой другой мы едины, едины все вместе – и молодежь, и старики, и взрослые, и совсем еще юные граждане нашей страны», – подчеркнул заместитель председателя Псковской городской думы Владимир Воробьев.

Он отметил, что памятные свечи зажигаются не только в России, но и во многих странах дальнего и ближнего зарубежья. «Люди помнят войну и забыть ее никак нельзя. В этой жестокой войне участвовали многие страны, многие народы. Эта война – это наша скорбь, наша память», – сказал Владимир Воробьев.

В свою очередь, председатель совета ветеранов Пскова Виктор Андреев подчеркнул беспрецедентную жестокость фашистских оккупантов, уничтожавших целые деревни с мирным населением.

«По законам вооруженной борьбы, когда одна армия стоит напротив другой, солдаты воют на поле боя, это понятно и объяснимо. Но фашисты, нарушив эти законы, воевали и с гражданским населением. На Псковщине не было ни одной целой деревни, они были все уничтожены фашистами», – сказал он.

При этом Виктор Андреев подчеркнул, что все злодеяния, которые творились на Псковской земле по уничтожению мирного населения были совершены эстонскими фашистами. «Всем известна белорусская деревня Хатынь, которая была сожжена вместе со своими жителями фашистами. Но не немецкими, а украинскими фашистами. Сейчас внуки тех солдат, которые воевали в Великую Отечественную войну, они добивают недобитков на Украине в зоне специальной военной операции», – подчеркнул он.

В рамках траурного митинга участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку и почтили погибших минутой молчания.