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Памятник герою Александру Матросову отремонтировали в Великих Луках

Памятник герою Советского Союза Александру Матросову отремонтировали в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО).

Памятник Александру Матросову отремонтировали в Великих Луках. Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО)

В этом году исполняется 70 лет со дня установки монумента.

Подрядная организация выполнила шлифовку гранитной поверхности монумента, полировку гранитной поверхности, очистку стыковочных швов, нанесение защитного слоя воска для гранита и друге работы.

Напомним, Александр Матросов - красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского фронта, член ВЛКСМ. Он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота. Его поступок широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино как подвиг и стал в русском языке устойчивым выражением: «грудью на амбразуру».

Александр Матросов погиб 27 февраля 1943 в деревне Чернушки Псковской области.

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