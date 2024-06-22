Псковская регата проходит на Великой в Пскове

12:10, 22 июня 2024, ПАИ

Всероссийские соревнования по академической гребле «Псковская регата» проходят на реке Великой в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Всего в соревнованиях участвует 132 спортсмена из Калининградской, Новгородской, Тверской, Воронежской и Псковской областей, а также из Санкт-Петербурга и Карелии. Псковскую область представляют дедовичские и псковские гребцы.

На воду выходят гребцы, борющиеся за награды в одиночках, двойках без рулевого и парных двойках среди юношей до 17 лет, в одиночках и двойках парных среди девушек до 17 лет, а также среди юношей и девушек до 15 лет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».