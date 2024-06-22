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Псковские росгвардейцы присоединились к акции «Свеча Памяти»

Руководство и личный состав псковских подразделений Росгвардии приняли участие в мемориальной акции «Свеча Памяти» в День памяти и скорби. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Псковские росгвардейцы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Руководство ведомства возложило цветы к Вечному огню на Могиле неизвестного солдата в память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия были организованы около памятного знака, установленного в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона, а также у мемориала жертв немецко-фашистских захватчиков 1941-1945 годов в Песках.

Росгвардейцы Псковской области во время мемориальной церемонии зажгли свечи и возложили цветы в память о событиях, произошедших 22 июня и почтили память павших минутой молчания.

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