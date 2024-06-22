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Псковский музей принял участие во всероссийской акции «Минута молчания»

Коллектив Псковского музея-заповедника во главе с генеральным директором Светланой Мельниковой приняли участие во всероссийской акции «Минута молчания», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Псковский музей принял участие во всероссийской акции «Минута молчания». Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Минутой молчания сотрудники музея почтили память погибших в боях за Родину, умерших от голода и лишений, замученных в нацистском плену.

Отметим, согласно постановлению Правительства России, общероссийская минута молчания в День памяти и скорби проводится в 12:15 по московскому времени. Именно в этот день в 1941 году в эфире прозвучало сообщение о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Акция «Минута молчания» проводится с 2020 года по указу президента России Владимира Путина. Во время проведения акции приостанавливается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов.

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