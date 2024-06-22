Останки 45 красноармейцев перезахоронили в Великолукском районе

15:50, 22 июня 2024, ПАИ

Останки 45 воинов, погибших в ходе боев с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили на воинском мемориале «Ступинская высота» в Великолукском районе сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

Останки красноармейцев обнаружил поисковый отряд «Штурм» под руководством Валерия Гудкова.

Кроме того, удалось установить имена восьми солдат: Гришакин Александр Васильевич (Мордовская АССР), Тихолаз Николай Яковлевич (Украинская ССР), Сидоров Петр Яковлевич (Пензенская область), Боровков Петр Иванович (Челябинская область), Собко Андрей Антонович (Харьковская область), Вихров Иван Федорович (Калининская область), Еловиков Яков Андреевич (Пермский край), Агафонов Федор Изосимович (Архангельская область).

В церемонии приняли участие родственники погибшего воина Еловикова Якова Андреевича, прибывшие из Пермского края, заместитель главы администрации района по социальной политике Елена Демьянчук, представители поисковых отрядов, глава Пореченской волости Надежда Удовиченко, председатель районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Великолукского района Станислав Лукашов, представители МО МВД России по Великолукскому району, юнармейцы Пореченской школы, представители культуры, образования, общественности.

Митинг начался с заупокойной литии по погибшим воинам, которую совершил протоиерей Александр Яковлев, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки. Минутой молчания присутствующие почтили память воинов, павших в боях за нашу Родину.

По окончании заупокойного богослужения останки красноармейцев были преданы земле под залпы оружейного салюта и музыку гимна России.

В завершении церемонии захоронения участники митинга возложили цветы и венки на могилу, отдав дань уважения и почтения всем погибшим в Великую Отечественную войну.