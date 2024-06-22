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Культура

Юбилейный творческий вечер поэта Александра Берёзова прошёл в Пскове

Юбилейный поэтический вечер Александра Березова «60 минут жизни» в Центральной городской библиотеке Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе городской централизованной библиотечной системы.

Юбилейный творческий вечер поэта Александра Берёзова прошел в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба централизованной библиотечной системы Пскова

Накануне своего шестидесятилетия один из самых значительных псковских поэтов современности встретился с читателями и представил им свою новую книгу «Гнёт свободы».

В рамках встречи Александр Березов прочитал своим поклонникам стихи из этой книги, а также рассказал им о своей жизни.

пресс-службе городской централизованной библиотечной системы.

Напомним, Александр Березов родился в деревне Гавры Пыталовского района, окончил Псковский педагогический институт и вернулся на свою малую родину. Свою жизнь он посвятил работе учителя – преподаёт иностранные языки школьникам, а также пишет стихи и переводит русские песни знаменитых рок-групп, а также классическую немецкую и английскую поэзию.

Александр Березов – лауреат поэтического конкурса имени Игоря Григорьева и выпустил два сборника стихотворений – «Дорога в приют богов» (Псков, 2008) и «Между Светом и Тьмой» (Пустошка, 2012).

Свою главную книгу Александр Березов пишет каллиграфическим почерком. Это рукописная книга стихов, которую он начал пять лет назад и в которой уже насчитывается более 150 произведений.

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