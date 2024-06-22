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Общество

Приватизацию имущества религиозного назначения запретили в России

Закон на запрет приватизации имущества религиозного назначения, которое находится в государственной или муниципальной собственности, подписал президент России Владимир Путин сегодня, 22 июня. Документ размещен на портале правовой информации.

Нововведение подразумевает прямой запрет на приватизацию религиозного имущества из в государственной или муниципальной собственности. Такие сделки суд может признать недействительными. Запрет распространяется на правоотношения, возникшие после вступления в силу федерального закона №327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» – с 30 ноября 2010 года.

Закон также регулирует ситуации, когда бывшее религиозное здание или квартиры в нем были приватизированы для жилья в них. В таких случаях запрет распространяется только на договоры, которые были заключены после вступления новых норм в силу.

Ранее в России была разрешена продажа религиозного назначения частному собственнику. В свою очередь, тот мог использовать его, например, под размещение баров, ресторанов, фитнес-клубов и так далее. Это могло повлечь за собой оскорбление чувств верующих, говорится в пояснительной записке к нововведению.

Новый закон вступает в силу со дня опубликования.

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