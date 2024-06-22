Островские волонтеры восстановили ограждение придомовой территории матери военнослужащего

17:53, 22 июня 2024, ПАИ

Волонтеры Центра добровольчества студенты Островского многопрофильный колледжа помогли семье военнослужащего в деревне Заборовье совместно с Фондом «Защитники Отечества», пишет газета «Островские вести».

Волонтеры поправили забор и натянули сетку-рабицу.



Фото: пишет газета «Островские вести»



Фото: пишет газета «Островские вести»



Фото: пишет газета «Островские вести»



Фото: пишет газета «Островские вести»



Фото: пишет газета «Островские вести»









В Заборовье живет мать участника СВО, который сейчас проходит реабилитацию в госпитале после серьезного ранения.