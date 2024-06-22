Островские волонтеры восстановили ограждение придомовой территории матери военнослужащего
Волонтеры Центра добровольчества студенты Островского многопрофильный колледжа помогли семье военнослужащего в деревне Заборовье совместно с Фондом «Защитники Отечества», пишет газета «Островские вести».
Волонтеры поправили забор и натянули сетку-рабицу.
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Фото: пишет газета «Островские вести»
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Фото: пишет газета «Островские вести»
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Фото: пишет газета «Островские вести»
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Фото: пишет газета «Островские вести»
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Фото: пишет газета «Островские вести»
В Заборовье живет мать участника СВО, который сейчас проходит реабилитацию в госпитале после серьезного ранения.
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22 июня 2024
Островские волонтеры восстановили ограждение придомовой территории матери военнослужащего