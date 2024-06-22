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Общество

Островские волонтеры восстановили ограждение придомовой территории матери военнослужащего

Волонтеры Центра добровольчества студенты Островского многопрофильный колледжа помогли семье военнослужащего в деревне Заборовье совместно с Фондом «Защитники Отечества», пишет газета «Островские вести».

Состояние забора до ремонта. Фото: пишет газета «Островские вести»

Волонтеры поправили забор и натянули сетку-рабицу.

  • Островские волонтеры восстановили ограждение придомовой территории матери военнослужащего
    Фото: пишет газета «Островские вести»
  • Островские волонтеры восстановили ограждение придомовой территории матери военнослужащего
    Фото: пишет газета «Островские вести»
  • Островские волонтеры восстановили ограждение придомовой территории матери военнослужащего
    Фото: пишет газета «Островские вести»
  • Островские волонтеры восстановили ограждение придомовой территории матери военнослужащего
    Фото: пишет газета «Островские вести»
  • Островские волонтеры восстановили ограждение придомовой территории матери военнослужащего
    Фото: пишет газета «Островские вести»

В Заборовье живет мать участника СВО, который сейчас проходит реабилитацию в госпитале после серьезного ранения.

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