«Огненные картины войны» зажгли в Опочке

20:42, 22 июня 2024, ПАИ

Акцию «Через века, через года» подготовили и провели курсанты военно-патриотического клуба «Беркут» в Опочке сегодня, 22 июня. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Участники акции зажгли свечи памяти и почтили павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Затем юнармейцы с родителями и жителями города в рамках акции «Огненные картины войны» расставили и зажгли свечи в форме звезды с надписью «Опочка помнит».