В Ирландии учёные пытаются разгадать тайну неразлагающихся мумий

22:11, 22 июня 2024, ПАИ

Секрет мумий в церкви Святого Михана в Дублине пытаются разгадать учёные. Дело в том, что плоть в подземелье не разлагается. Об этом пишет РИА Новости.

Церковь расположена в самом центре Дублина, а внутри её подвальных помещений, можно увидеть небольшие камеры. Именно в них покоятся останки людей. Кто-то из них умер 500 или даже 1000 лет назад, но их тела всё ещё остаются в сохранности.

Ранее исследователи посчитали, что это связано с территорией, на которой была построена церковь. Из-за болотистой местности и паров метана тела консервировались. Но современные учёные выдвинули иную версию. По их мнению, тела не разлагаются из-за того, что стены подвала сделаны из известняка. Камень поглощает избыток влаги в воздухе, а также тепло, сохраняя прохладу даже в жаркое время года и тем самым замедляя процесс разложения.