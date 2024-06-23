Два 15-летних подростка на мотоцикле пострадали после столкновения с автомобилем в Печорах
Столкновение автомобиля ВАЗ-2112 и мотоцикла произошло на улицы Свободы в Печорах. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадали 15-летние водитель мотоцикла и девушка-пассажирка. Им оказывается медпомощь на месте, решатся вопрос о госпитализации.
По предварительным данным, водитель мотоцикла не имеет права на управление транспортным средством.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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22 июня 2024
Два 15-летних подростка на мотоцикле пострадали после столкновения с автомобилем в Печорах