Два 15-летних подростка на мотоцикле пострадали после столкновения с автомобилем в Печорах

23:06, 22 июня 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля ВАЗ-2112 и мотоцикла произошло на улицы Свободы в Печорах. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали 15-летние водитель мотоцикла и девушка-пассажирка. Им оказывается медпомощь на месте, решатся вопрос о госпитализации.

По предварительным данным, водитель мотоцикла не имеет права на управление транспортным средством.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.