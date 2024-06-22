Эксперт дал советы о создании надёжного пароля

00:11, 23 июня 2024, ПАИ

Как создать надёжный пароль, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью изданию «Москва 24».

Эксперт отметил, что такой пароль должен состоять из цифр, знаков, заглавных и строчных букв, а также он обязательно должен быть длиннее 12 символов. Для каждого аккаунта его нужно создавать заново, чтобы уменьшить риск взлома.

Владимир Ульянов подчеркнул, что если пароли будут одинаковыми и злоумышленник получит доступ хотя бы к одной площадке, то сможет зайти и на другие аккаунты пользователя.