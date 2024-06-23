Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают День Святой Троицы сегодня, 23 июня, сообщает calend.ru. Данный праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу.

После Вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. Евреи отмечали великий праздник — Пятидесятницу, вспоминая о синайском законодательстве. Все апостолы вместе с Божией Матерью и другими учениками Христовыми, а также остальными верующими находились в горнице в Иерусалиме.

«Был третий час дня по еврейскому счёту часов, то есть по-нашему — девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки, и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали».

Таким образом Святой Дух снизошёл на апостолов в виде огненных языков. Это символизировало то, что он наделил апостолов способностью и силой проповедовать учение Христа всем народам. А форма огня означала, что Дух имеет силу сжигать грехи и очищать, освящать и согревать души.

В то время в Иерусалиме было много евреев, которые прибыли из разных стран на праздник. Апостолы обратились к ним и начали проповедовать о воскресшем Христе на их родных языках. Проповедь так впечатлила слушателей, что многие поверили и спросили: «Что же нам делать?» Пётр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и вы получите дар Святого Духа».

С радостью приняли крещение те, кто уверовал во Христа. В тот день около трёх тысяч человек прошли обряд. Так на земле начало строиться Царство Божие — Церковь Христова.

В этот праздник в церквях сразу после Божественной литургии проводится вечерня, во время которой вспоминают сошествие Духа Утешителя на святых апостолов. Во время этого богослужения верующие читают коленопреклонённые молитвы о ниспослании нам Святого Духа, Духа премудрости, Духа разума и страха Божьего (молитва коленопреклонённая после сугубой ектении).

В этот день православные христиане украшают свои дома и храмы зелёными веточками берёзы и цветами. Эта традиция берёт своё начало от ветхозаветной церкви: тогда в Пятидесятницу дома и синагоги украшали зеленью, вспоминая о том, как при Синайской горе всё цвело и зеленело в тот день, когда Моисей получил скрижали закона. По общему обычаю того времени сионская горница, где на апостолов сошёл Святой Дух, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами.

В праздник Троицы также вспоминают явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и об этом месте. Кроме того, цветущие ветви символизируют то, как под действием Божьей благодати расцветают человеческие души, принося плоды добродетели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июня 2024

Кратковременные дожди и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области 24 июня
23 июня 2024

Борис Елкин поздравил православных псковичей с Днём Святой Троицы
23 июня 2024

О программе третьего дня ярмарки «Виноград» рассказали псковичам
23 июня 2024

Православные христиане отмечают День Святой Троицы
22 июня 2024

«Огненные картины войны» зажгли в Опочке
22 июня 2024

Движение по полосам от улицы Ипподромной до улицы Звёздной ограничат в Пскове
22 июня 2024

Жители Себежского района плетут маскировочные сети для земляков-участников СВО
22 июня 2024

Псковские следователи приняли участие в акции «Свеча памяти»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...