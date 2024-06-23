Православные христиане отмечают День Святой Троицы

09:09, 23 июня 2024, ПАИ

Православные христиане отмечают День Святой Троицы сегодня, 23 июня, сообщает calend.ru. Данный праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу.

После Вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. Евреи отмечали великий праздник — Пятидесятницу, вспоминая о синайском законодательстве. Все апостолы вместе с Божией Матерью и другими учениками Христовыми, а также остальными верующими находились в горнице в Иерусалиме.

«Был третий час дня по еврейскому счёту часов, то есть по-нашему — девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки, и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали».

Таким образом Святой Дух снизошёл на апостолов в виде огненных языков. Это символизировало то, что он наделил апостолов способностью и силой проповедовать учение Христа всем народам. А форма огня означала, что Дух имеет силу сжигать грехи и очищать, освящать и согревать души.

В то время в Иерусалиме было много евреев, которые прибыли из разных стран на праздник. Апостолы обратились к ним и начали проповедовать о воскресшем Христе на их родных языках. Проповедь так впечатлила слушателей, что многие поверили и спросили: «Что же нам делать?» Пётр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и вы получите дар Святого Духа».

С радостью приняли крещение те, кто уверовал во Христа. В тот день около трёх тысяч человек прошли обряд. Так на земле начало строиться Царство Божие — Церковь Христова.

В этот праздник в церквях сразу после Божественной литургии проводится вечерня, во время которой вспоминают сошествие Духа Утешителя на святых апостолов. Во время этого богослужения верующие читают коленопреклонённые молитвы о ниспослании нам Святого Духа, Духа премудрости, Духа разума и страха Божьего (молитва коленопреклонённая после сугубой ектении).

В этот день православные христиане украшают свои дома и храмы зелёными веточками берёзы и цветами. Эта традиция берёт своё начало от ветхозаветной церкви: тогда в Пятидесятницу дома и синагоги украшали зеленью, вспоминая о том, как при Синайской горе всё цвело и зеленело в тот день, когда Моисей получил скрижали закона. По общему обычаю того времени сионская горница, где на апостолов сошёл Святой Дух, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами.

В праздник Троицы также вспоминают явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и об этом месте. Кроме того, цветущие ветви символизируют то, как под действием Божьей благодати расцветают человеческие души, принося плоды добродетели.