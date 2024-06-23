Кратковременные дожди и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области 24 июня
Переменная облачность ожидается в Псковской области 24 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть ветер северо-восточных и восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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