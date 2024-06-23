Кратковременные дожди и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области 24 июня

11:33, 23 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 24 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть ветер северо-восточных и восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет низким.