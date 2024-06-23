Публикуем видео с места ДТП в Печорах
Видео с места ДТП в Печорах, где пострадали два 15-летних подростка на мотоцикле, опубликовано в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Напомним, что столкновение автомобиля ВАЗ-2112 и мотоцикла произошло на улицы Свободы в Печорах.
В результате ДТП пострадали 15-летние водитель мотоцикла и девушка-пассажирка.
По предварительным данным, водитель мотоцикла не имеет права на управление транспортным средством.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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22 июня 2024
Два 15-летних подростка на мотоцикле пострадали после столкновения с автомобилем в Печорах