Публикуем видео с места ДТП в Печорах

12:02, 23 июня 2024, ПАИ

Видео с места ДТП в Печорах, где пострадали два 15-летних подростка на мотоцикле, опубликовано в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Напомним, что столкновение автомобиля ВАЗ-2112 и мотоцикла произошло на улицы Свободы в Печорах.

В результате ДТП пострадали 15-летние водитель мотоцикла и девушка-пассажирка.

По предварительным данным, водитель мотоцикла не имеет права на управление транспортным средством.

Обстоятельства произошедшего выясняются.