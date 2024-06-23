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Культура

Концерт юных музыкантов прошёл в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» принимал юных музыкантов — воспитанников специализированных московских школ 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Концерт юных музыкантов прошёл в «Михайловском». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Пианист Тимофей Утегенов, скрипачки Виктория Свичкаренко и Елизавета Куликова, вокалистки Елизавета Тетрашвили и Ариадна Шеманова выступили в музее с концертом классической музыки.

Вечер был организован в рамках масштабного проекта Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова «Камертон регионов» и был приурочен к 30-летию фонда.

Чуть более чем в часовую программу вошли пьесы русских композиторов: Александра Алябьева, Александра Даргомыжского, Николая Римского-Корсакова, Александра Глазунова, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина.

«Пушкиногорцы поблагодарили юных музыкантов за замечательное выступление и поздравили Фонд Спивакова с круглой датой. В благодарственном письме, адресованном руководителям благотворительной организации, директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич назвал их работу великой и подвижнической, особо отметив, что юным музыкантам, которых сегодня опекает фонд, уже в скором будущем предстоит представлять нашу страну в культурном сообществе», – подчеркнули в пресс-службе.

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