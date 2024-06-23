Про новую инфраструктуру в сфере туризма рассказал Михаил Ведерников

14:39, 23 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям региона, где рассказал про новую инфраструктуру в сфере туризма. Видео размещено в Telegram-канале губернатора.

«В самом разгаре летний туристический сезон, и Псковская область встречает туристов не только новыми экскурсионными программами, но и обновленной инфраструктурой. Благодаря президентскому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» мы ежегодно получаем финансирование на создание модульных отелей. Только в прошлом году на эти цели направлено почти 160 миллионов из федерального бюджета», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он рассказал про несколько локаций, некоторые из которых посещал лично ещё в прошлом году на этапе строительства.

Например, на базе отдыха «Солнечный» в Великолукском районе появились 15 гостиничных номеров. Теперь гости могут размещаться в двухъярусных барнхаусах с панорамным видом на сосновый лес у озера, заметил губернатор.

Он также рассказал, что в десяти километрах от Пушкинских Гор появилась модульная гостиница «Князь Гвидон». «Глэмпинг интересен форматом домиков: есть A-фреймы, купола и тент-палатки», – уточнил Михаил Ведерников.

Кроме того, в парк-отеле «Черёхин» под Псковом появилось 20 мест для гостей – это модульный отель на берегу водоема.

На «Форелевом хуторе» построено дополнительно ещё десять модулей. «Особенно оценят это место любители рыбалки. Здесь можно поймать форель или осетра», – заключил Михаил Ведерников.