Печерянка стала победителем регионального конкурса грантовой поддержки фермерства

16:45, 23 июня 2024, ПАИ

Печерянка Наталья Шарпалова стала победителем регионального конкурса грантовой поддержки фермерства «Агростартап». Об этом сообщает газета «Печорская правда».

«Наталья – дипломированный агроном и с 2016 года занимается садоводством, а с начала этого года развивает новый проект в Лаврах. В будущем году здесь откроется питомник, а также будут постепенно высажены яблоневые сады на площади более 50 га», – отметили в газете.

Наталья Шарпалова планирует производить соки из восьми сортов яблок, а также выращивать саженцы на продажу. На средства гранта будет закуплена сельхозтехника: трактор МТЗ-951 и навесной опрыскиватель к нему, а также плуг.

Наталью Шарпалову с победой в конкурсе поздравил глава округа Валерий Зайцев и пожелал успеха в реализации проекта.

Справка:

В 2024 году в Псковской области на грантовую поддержку победителей «Агростартапа» выделено около 40 миллионов рублей. Для животноводов предусмотрены выплаты до восьми миллионов рублей, для растениеводов – до 6 миллионов рублей. Комиссия рассмотрела 28 заявок сельхозпроизводителей из 12 районов области. 11 проектов признаны победителями.