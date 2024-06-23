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Общество

Печерянка стала победителем регионального конкурса грантовой поддержки фермерства

Печерянка Наталья Шарпалова стала победителем регионального конкурса грантовой поддержки фермерства «Агростартап». Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Печерянка стала победителем регионального конкурса грантовой поддержки фермерства. Фото здесь и далее: Валерия Зайцева

«Наталья – дипломированный агроном и с 2016 года занимается садоводством, а с начала этого года развивает новый проект в Лаврах. В будущем году здесь откроется питомник, а также будут постепенно высажены яблоневые сады на площади более 50 га», – отметили в газете.

Наталья Шарпалова планирует производить соки из восьми сортов яблок, а также выращивать саженцы на продажу. На средства гранта будет закуплена сельхозтехника: трактор МТЗ-951 и навесной опрыскиватель к нему, а также плуг.

Наталью Шарпалову с победой в конкурсе поздравил глава округа Валерий Зайцев и пожелал успеха в реализации проекта.

Справка:

В 2024 году в Псковской области на грантовую поддержку победителей «Агростартапа» выделено около 40 миллионов рублей. Для животноводов предусмотрены выплаты до восьми миллионов рублей, для растениеводов – до 6 миллионов рублей. Комиссия рассмотрела 28 заявок сельхозпроизводителей из 12 районов области. 11 проектов признаны победителями.

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