В День Святой Троицы митрополит Арсений возглавил престольное торжество в кафедральном соборе Псковской епархии

18:05, 23 июня 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавил праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова сегодня, 23 июня, в День Святой Троицы. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Митрополиту сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством, наместник Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонах Серафим (Козулин), настоятель храма Державной иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга протоиерей Димитрий Кулигин, настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Короплясов.

Песнопения Божественной литургии исполнили Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой и камерный мужской хор «Древнерусский распев» под управлением Анатолия Гринденко.

За праздничным богослужением молились прихожане кафедрального собора, многочисленные псковичи и паломники.

За Божественной литургией митрополит Арсений рукоположил в сан диакона насельника Спасо-Преображенского Мирожского монастыря монаха Корнилия.

По окончании литургии митрополит Арсений совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв.

К собравшимся владыка Арсений обратился с архипастырским словом.