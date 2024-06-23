В День Святой Троицы митрополит Арсений возглавил престольное торжество в кафедральном соборе Псковской епархии
Митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавил праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова сегодня, 23 июня, в День Святой Троицы. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
Митрополиту сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством, наместник Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонах Серафим (Козулин), настоятель храма Державной иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга протоиерей Димитрий Кулигин, настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Короплясов.
Песнопения Божественной литургии исполнили Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой и камерный мужской хор «Древнерусский распев» под управлением Анатолия Гринденко.
За праздничным богослужением молились прихожане кафедрального собора, многочисленные псковичи и паломники.
За Божественной литургией митрополит Арсений рукоположил в сан диакона насельника Спасо-Преображенского Мирожского монастыря монаха Корнилия.
По окончании литургии митрополит Арсений совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв.
К собравшимся владыка Арсений обратился с архипастырским словом.
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В День Святой Троицы митрополит Арсений возглавил престольное торжество в кафедральном соборе Псковской епархии