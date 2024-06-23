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Общество

День деревни отпраздновали жители Голубово Псковского района

День деревни отпраздновали жители Голубово Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.

День деревни отпраздновали жители Голубово Псковского района. Фото: пресс-служба администрации Псковского района

В деревне растёт численность населения, число постоянных жителей этой деревни составляет около 300 человек, отметили в администрации. В этом году в деревне Голубово Писковической волости началось строительство газопровода.

«В этой деревне всегда жили и сегодня живут трудолюбивые, неравнодушные люди. Самые активные жители были отмечены Благодарственными письмами и подарками от Писковичской волости. Жители с удовольствием посмотрели праздничный концерт, который привезли в подарок творческие коллективы Псковского районного центра культуры. Приятно, что уже второй год юные зрители дарят артистам цветы, исполняют песни вместе. От имени Администрации Псковского района мы поздравляем всех жителей с праздником и желаем процветания и развития родной деревне. Здоровья, мира и добра всем!» – отметили в администрации.

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