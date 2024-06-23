Псковские мастера представляют регион на конкурсе «Русь Мастеровая. Ремесленный край» в Чебоксарах

19:16, 23 июня 2024, ПАИ

Псковские мастера Галина Ноева и Анжелика Владимирова представляют Псковскую область на конкурсе «Русь Мастеровая. Ремесленный край» в Чебоксарах. Об этом сообщается в группе «Дом ремёсел. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня, 23 июня, состоялось торжественное открытие Всероссийского конкурса народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая. Ремесленный край». Участников поприветствовала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашкой Республики Светлана Каликова.

В этом году во Всероссийском конкурсе народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» принимают участие 41 мастеров из 16 регионов России.