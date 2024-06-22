Сборная команда ФСИН России при участии псковичей стала призёром Всероссийских соревнований по футболу

20:09, 23 июня 2024, ПАИ

Сборная команда ФСИН России, участниками которой стали сотрудники псковского УФСИН, стала бронзовым призером Всероссийских соревнований по футболу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В период с 17 по 22 июня в Москве состоялись Всероссийские межведомственные соревнования «Кубок Общества «Динамо» по футболу» среди сборных команд федеральных органов исполнительной власти, посвященные 100-летию Общества «Динамо». Сборную команду ФСИН России представляли три сотрудника УФСИН России по Псковской области: Артем Лаврентьев (аппарат управления), ставший также капитаном команды, Александр Васильев (СИЗО-1) и Кирилл Рудаков (ОК).

Началу мероприятия предшествовал учебно-тренировочный сбор, который прошел с 10 по 16 июня в Москве. Ежедневные усиленные тренировки спортсменов увенчались участием в двух контрольных играх с одной из столичных футбольных команд.

Всего во Всероссийских соревнованиях приняли участие 11 команд органов исполнительной власти. В состав сборной ФСИН России, кроме Пскова, вошли представители Республик Адыгея и Башкортостан, Липецкой, Брянской, Ростовской, Тамбовской, Вологодской, Самарской, Иркутской и Воронежской областей, а также Краснодарского края и г. Москвы и Московской области.

В групповой стадии сборная команда ФСИН России выиграла сборную команду Федеральной службы охраны (1:0) и сборную команду Федеральной службы судебных приставов (2:0). В полуфинальной стадии ФСИН России уступила команде МВД России (0:2), а во втором полуфинале сборная команда Федеральной службы безопасности выиграла у сборной команды службы внешней разведки (2:0). В матче за 3 место ФСИН России обыграла команду службы внешней разведки со счетом 4:0 и стала бронзовым призером турнира. Серебро досталось команде ФСБ России, золото – Министерству внутренних дел (2:0).

По итогу сборная команда ФСИН России награждена кубком за третье место, медалями и ценными подарками. Сотрудника УФСИН России по Псковской области Кирилла Рудакова признали лучшим полузащитником турнира и отметили памятным призом. Кроме того, в период соревнований капитану сборной ФСИН России псковичу Артему Лаврентьеву представитель центрального аппарата ФСИН России вручил нагрудный знак «За спортивное мужество».

Отметим, традиционно перед началом соревнований сборной команде ФСИН России была организована культурная программа. Спортсмены посетили одну из постановок Московского театра сатиры и побывали на ВДНХ.