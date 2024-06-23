Историческая реконструкция походной кухни казаков развернулась на площадке «Дон» фестиваля «Виноград»
На фестивале «Виноград» псковские казаки угощали гостей кулешом. На площадке «Дон» развернулась историческая реконструкция походной кухни казаков «Казачий стан». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Кулеш – это густая похлебка, приготовленная из сала, мяса, лука, моркови, пшеничной крупы, специй, соли, яиц и зелени.
Кроме того, клуб «Рысь» представил историческую постановку владения казацким оружием.
Напомним, фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Историческая реконструкция походной кухни казаков развернулась на площадке «Дон» фестиваля «Виноград»
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