Историческая реконструкция походной кухни казаков развернулась на площадке «Дон» фестиваля «Виноград»

21:00, 23 июня 2024, ПАИ

На фестивале «Виноград» псковские казаки угощали гостей кулешом. На площадке «Дон» развернулась историческая реконструкция походной кухни казаков «Казачий стан». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кулеш – это густая похлебка, приготовленная из сала, мяса, лука, моркови, пшеничной крупы, специй, соли, яиц и зелени.

Кроме того, клуб «Рысь» представил историческую постановку владения казацким оружием.

Напомним, фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».