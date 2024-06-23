Губернатор Псковской области выразил соболезнования родным и близким погибших в Севастополе и Махачкале

20:51, 23 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших в Севастополе и Махачкале.

«Две страшные трагедии в один день. Бесчеловечность террористов, которые напали на людей в Севастополе и Махачкале, не знает границ. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю сил и мужества выдержать эти испытания. Скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал губернатор.

144 человека получили ранения и травмы в результате обстрела Севастополя со стороны Украины в воскресенье. Есть погибшие, пишет ТАСС.

В Дербенте и Махачкале священник РПЦ и сотрудники полиции погибли в результате нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.