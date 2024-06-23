Губернатор Псковской области выразил соболезнования родным и близким погибших в Севастополе и Махачкале
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших в Севастополе и Махачкале.
«Две страшные трагедии в один день. Бесчеловечность террористов, которые напали на людей в Севастополе и Махачкале, не знает границ. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю сил и мужества выдержать эти испытания. Скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал губернатор.
144 человека получили ранения и травмы в результате обстрела Севастополя со стороны Украины в воскресенье. Есть погибшие, пишет ТАСС.
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Губернатор Псковской области выразил соболезнования родным и близким погибших в Севастополе и Махачкале
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